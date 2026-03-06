Buen cierre del año del sector servicios en España

6 Mar 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de Caixabank Research el sector servicios mantiene el crecimiento. En diciembre, la producción del sector servicios creció un 3,8% interanual, un punto más que el mes anterior. En todo 2025, el crecimiento fue del 3,4%.

El aumento fue generalizado. Solo la hostelería cayó un 1,4%. Estos datos confirman el buen ritmo del PIB en el cuarto trimestre.

La inflación se estabiliza en febrero. La inflación general se mantiene en el 2,3%. La inflación subyacente sube al 2,7%, una décima más.

Según el INE, la estabilidad se debe a dos efectos opuestos. La electricidad baja, pero los carburantes presionan al alza. Ambos datos quedan ligeramente por encima de lo previsto por CaixaBank Research.

La morosidad bancaria sigue bajando. En diciembre de 2025, la tasa de morosidad fue del 2,71%. Supone 7 puntos básicos menos que el mes anterior.

La mejora se debe a la reducción de créditos dudosos, que bajaron 879 millones de euros. Frente a diciembre de 2024, la morosidad cae 61 puntos básicos.

Esto se explica por la fuerte caída de los dudosos (–6.030 millones) y el aumento del crédito (+42.463 millones).