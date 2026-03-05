Urtasun acusa a Washington de intentar “desacreditar” a España tras las críticas de la Casa Blanca

5 Mar 2026 por Redacción Irispress

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que las recientes declaraciones procedentes de la Casa Blanca buscan “desacreditar” a España y “sembrar cizaña”, en referencia a las críticas surgidas en el contexto de la actual tensión internacional. El ministro considera que estas manifestaciones responden a un intento de cuestionar la posición adoptada por el Gobierno español.

Urtasun defendió que España mantiene una postura coherente en política exterior y que seguirá apostando por la diplomacia y el diálogo frente a la escalada militar.

Defensa de la postura española

El titular de Cultura insistió en que el Ejecutivo actúa en línea con los principios del derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. En este sentido, subrayó que las discrepancias entre gobiernos no deben convertirse en un factor de división y reiteró que España continuará defendiendo su posición en los foros internacionales.