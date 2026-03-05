Logroño avanza para recuperar el uso residencial en la parcela de Marqués de San Nicolás 20

5 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado los trámites para devolver el uso residencial a la parcela situada en el número 20 de la calle Marqués de San Nicolás, una medida que forma parte de las actuaciones destinadas a revitalizar el casco histórico de la ciudad. La iniciativa pretende facilitar que el espacio vuelva a destinarse a viviendas, recuperando así su función original dentro del tejido urbano.

El consistorio considera que este cambio contribuirá a reforzar la vida residencial en el centro histórico, favoreciendo la rehabilitación de inmuebles y la llegada de nuevos vecinos a la zona.

Impulso a la recuperación del casco antiguo

La actuación se enmarca en la estrategia municipal para dinamizar el centro de Logroño y fomentar un modelo urbano más equilibrado entre actividad económica, patrimonio y vivienda. Desde el Ayuntamiento destacan que este tipo de intervenciones ayudan a combatir la despoblación del casco antiguo y a impulsar proyectos de rehabilitación que mejoren la calidad urbana del entorno.