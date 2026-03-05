La mayoría de las mujeres que apuestan en juegos online tiene menos de 35 años, según Consumo

Casi seis de cada diez mujeres que participan en apuestas y juegos online tienen menos de 35 años, según datos difundidos por el Ministerio de Consumo. El informe señala que el perfil femenino que utiliza estas plataformas es mayoritariamente joven y se concentra en los tramos de edad más bajos entre los usuarios del juego en línea.

El estudio analiza los hábitos de participación en diferentes modalidades de juego digital y muestra que, aunque el número de mujeres sigue siendo menor que el de hombres, su presencia ha ido aumentando en los últimos años dentro del sector.

Preocupación por el impacto del juego online

Desde el ámbito institucional se advierte de la necesidad de reforzar las medidas de prevención y sensibilización, especialmente entre los usuarios más jóvenes. El crecimiento del juego digital ha impulsado el debate sobre la regulación de la publicidad, la protección de los consumidores y la detección temprana de posibles comportamientos de riesgo asociados al juego.