La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico

5 Mar 2026 por Redacción Irispress

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber atacado un petrolero vinculado a Estados Unidos en el golfo Pérsico, según informaciones difundidas por medios oficiales iraníes. El incidente se habría producido en una de las principales rutas marítimas para el transporte de crudo a nivel mundial, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la región.

Por el momento, no se han confirmado de forma independiente los detalles del ataque ni el alcance de los posibles daños en la embarcación, mientras distintas fuentes continúan evaluando la situación.

Aumento de la tensión en la región

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Próximo, donde varios incidentes recientes han elevado el riesgo de enfrentamientos indirectos entre potencias regionales y actores internacionales. Analistas advierten de que cualquier ataque contra infraestructuras energéticas o buques comerciales en el golfo Pérsico puede tener repercusiones económicas y geopolíticas, dado el papel clave de la zona en el suministro mundial de petróleo.