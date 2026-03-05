Israel anuncia una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares en Teherán

El Ejército de Israel ha anunciado el inicio de otra “amplia” serie de ataques contra posiciones militares en Teherán, en el marco de la escalada de enfrentamientos entre ambos países. Según fuentes militares israelíes, los bombardeos se han dirigido contra infraestructuras y objetivos vinculados a capacidades militares, aunque no se han ofrecido detalles concretos sobre los lugares alcanzados.

Las autoridades israelíes sostienen que la operación busca debilitar instalaciones estratégicas relacionadas con la actividad militar iraní. Por su parte, medios y autoridades de Irán han informado de explosiones en distintos puntos de la capital.

Escalada y preocupación internacional

Este nuevo episodio se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Próximo, donde los intercambios de ataques y amenazas han elevado la preocupación internacional. Diversos gobiernos y organismos han reiterado sus llamamientos a la contención y a la vía diplomática, ante el temor de que el conflicto se amplíe y tenga consecuencias graves para la estabilidad regional.