Fernando Aramburu revive el caso Miguel Ángel Blanco en su nueva novela

5 Mar 2026 por Redacción Irispress

El escritor Fernando Aramburu aborda en su nueva obra el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, uno de los episodios más impactantes de la violencia de ETA en España. El autor explica que su intención es recuperar la memoria de aquel suceso, especialmente entre los más jóvenes, ya que, según señala, “muchos jóvenes no tienen ni idea de quién era”.

La novela se adentra en el contexto social y político de finales de los años noventa, cuando el secuestro del concejal del Partido Popular en Ermua provocó una movilización masiva de la sociedad española contra el terrorismo.

Literatura y memoria histórica

Aramburu, reconocido por obras que exploran el impacto del terrorismo en la sociedad española, utiliza la ficción para reflexionar sobre la memoria colectiva y las consecuencias de la violencia. El escritor defiende que la literatura puede contribuir a mantener vivo el recuerdo de acontecimientos que marcaron a varias generaciones y ayudar a que las nuevas comprendan la dimensión histórica y humana de aquellos hechos.