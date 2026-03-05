España encabeza el apoyo al feminismo a nivel global, aunque persiste una fuerte división social

5 Mar 2026 por Redacción Irispress

España se sitúa entre los países con mayor apoyo al feminismo en el mundo, con un 51% de la población que se identifica con este movimiento, según un estudio elaborado por Ipsos. El informe destaca que el país figura entre los que muestran una mayor sensibilidad hacia la igualdad de género y las reivindicaciones feministas en el ámbito internacional.

El análisis refleja que el feminismo cuenta con una base de apoyo significativa en la sociedad española, especialmente entre los sectores más jóvenes y en entornos urbanos.

Percepción dividida sobre la igualdad

Sin embargo, el estudio también pone de manifiesto una importante división de opiniones. Cerca del 49% de los encuestados considera que las políticas de igualdad pueden terminar discriminando a los hombres, lo que evidencia un debate abierto sobre el alcance y la aplicación de estas medidas.

Los resultados muestran así una sociedad que, aunque respalda mayoritariamente la igualdad de género, mantiene posturas contrapuestas sobre cómo deben aplicarse las políticas públicas destinadas a garantizarla.