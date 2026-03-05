España despliega la fragata ‘Cristóbal Colón’ hacia Chipre tras el ataque de Irán

5 Mar 2026 por Redacción Irispress

España ha decidido enviar la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre como parte de un dispositivo de refuerzo en el Mediterráneo oriental, tras el reciente ataque atribuido a Irán que ha elevado la tensión en la región. La medida busca reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en una zona estratégica marcada por el incremento de la inestabilidad.

La fragata, una de las unidades más avanzadas de la Armada española, participará en tareas de vigilancia, protección y coordinación con fuerzas aliadas desplegadas en el área.

Seguimiento de la situación regional

El envío del buque se enmarca en las acciones adoptadas por distintos países para monitorizar la evolución del conflicto y garantizar la seguridad marítima en el Mediterráneo oriental. Desde el Gobierno se insiste en que el objetivo es contribuir a la estabilidad regional y apoyar los mecanismos de cooperación internacional ante un escenario geopolítico cada vez más complejo.