Cuatro detenidos en Jumilla por presunta explotación laboral de trabajadores extranjeros

5 Mar 2026 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha detenido en Jumilla (Murcia) a cuatro personas acusadas de explotar laboralmente a trabajadores extranjeros en una empresa del sector textil. La investigación se inició tras detectar indicios de posibles irregularidades en las condiciones de trabajo y contratación de varios empleados.

Según fuentes policiales, los trabajadores habrían sido sometidos a condiciones laborales precarias, con jornadas prolongadas y situaciones que vulnerarían la normativa laboral vigente. La operación ha permitido identificar a varias víctimas que habrían estado trabajando en estas circunstancias.

Investigación abierta y protección a las víctimas

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial mientras continúa la investigación para esclarecer el alcance del caso y determinar si existen más personas implicadas o nuevas víctimas. Las autoridades también han activado mecanismos de apoyo para los trabajadores afectados, con el objetivo de garantizar su protección y regularizar su situación si procede.