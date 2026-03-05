Artistas reclaman en ARCOmadrid una rebaja del IVA cultural para equipararlo a Europa

Varios artistas y profesionales del sector cultural han aprovechado la inauguración de ARCOmadrid para reclamar una reducción del IVA aplicado al arte, una reivindicación que, aseguran, busca equiparar la fiscalidad española con la de otros países europeos. Durante la feria, representantes del mundo artístico insistieron en que la actual carga impositiva limita el desarrollo del mercado del arte y dificulta la actividad de galerías y creadores.

Los participantes en la protesta defendieron que la rebaja del impuesto permitiría fortalecer el tejido cultural, facilitar la compra de obras y mejorar la competitividad del sector en el ámbito internacional.

Reivindicación de igualdad fiscal

Desde el sector artístico subrayan que la petición no pretende obtener ventajas especiales, sino igualar las condiciones fiscales con las que operan galerías y artistas en otros mercados europeos. En este sentido, consideran que una reforma del IVA cultural sería una herramienta clave para impulsar la creación contemporánea y favorecer la presencia del arte español en el circuito internacional.