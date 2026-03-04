Sánchez reafirma el “no a la guerra” y asegura que España no teme posibles represalias

4 Mar 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la posición de España ante el actual contexto internacional es clara: “No a la guerra”. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo subrayó que la apuesta del país pasa por la diplomacia, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, frente a la escalada militar que se vive en distintos puntos del mundo.

Sánchez también aseguró que el Gobierno mantiene su postura con firmeza y que no teme posibles represalias por defender esta línea política en el ámbito internacional.

Apelación al diálogo y la estabilidad

El presidente insistió en que España seguirá trabajando junto a sus socios europeos y aliados internacionales para favorecer la desescalada y promover vías diplomáticas que permitan resolver los conflictos. En este sentido, remarcó la importancia de reforzar la cooperación internacional y de priorizar iniciativas que contribuyan a garantizar la paz y la estabilidad en el escenario global.