La borrasca Regina dejará lluvias y tormentas, según AEMET

4 Mar 2026 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que la borrasca Regina mantendrá el tiempo inestable en buena parte del país hasta el viernes, con la llegada de lluvias y tormentas en numerosas zonas de la Península. Este sistema atmosférico traerá precipitaciones intermitentes, en algunos momentos acompañadas de chubascos intensos y actividad tormentosa.

Las lluvias afectarán especialmente a áreas del oeste y del interior peninsular, aunque los episodios de inestabilidad podrían extenderse a otras regiones a medida que avance la semana.

Temperaturas acordes a la estación

A pesar de la presencia de tormentas, las temperaturas se mantendrán dentro de valores habituales para esta época del año, sin descensos bruscos ni episodios de frío destacados. Los meteorólogos señalan que el ambiente será variable, con alternancia de cielos nubosos y claros entre los distintos frentes asociados a la borrasca.

Desde AEMET recomiendan seguir la evolución de las previsiones y de los posibles avisos meteorológicos, especialmente en zonas donde las tormentas puedan ser localmente intensas o venir acompañadas de rachas de viento y precipitaciones abundantes.