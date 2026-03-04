Israel intensifica la ofensiva y lanza una nueva ola de ataques contra Irán

El Ejército de Israel ha anunciado el lanzamiento de una nueva y “amplia” oleada de ataques contra Irán, en el marco de la escalada militar que se vive en la región. Según fuentes militares israelíes, las operaciones se han dirigido contra objetivos estratégicos e infraestructuras vinculadas a capacidades militares, aunque no se han ofrecido detalles precisos sobre las ubicaciones o el alcance total de los bombardeos.

Las autoridades israelíes sostienen que la ofensiva responde a amenazas a su seguridad, mientras que desde Irán se han denunciado los ataques y se ha advertido de posibles respuestas.

Riesgo de escalada regional

La intensificación de las operaciones ha elevado la preocupación internacional ante el riesgo de una ampliación del conflicto en Oriente Próximo. Diversos gobiernos y organismos internacionales han pedido contención y diálogo diplomático para evitar una mayor desestabilización en la región.

Analistas advierten de que una escalada prolongada entre ambos países podría tener importantes consecuencias geopolíticas y humanitarias, con impacto directo en la seguridad regional y en el equilibrio de fuerzas en Oriente Próximo.