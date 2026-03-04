Fallece el periodista Fernando Ónega, una de las voces clave de la Transición

El periodista Fernando Ónega ha fallecido tras una larga trayectoria profesional en la que se convirtió en uno de los cronistas más influyentes de la Transición española. Su trabajo en radio, prensa y televisión le situó como una referencia en la información política durante las décadas de consolidación democrática en España.

Ónega desempeñó distintos cargos relevantes en medios de comunicación y en el ámbito institucional, y fue reconocido por su capacidad para explicar los grandes cambios políticos del país con claridad y rigor.

Una carrera ligada a la historia reciente de España

A lo largo de su carrera, el periodista participó en momentos clave del periodismo político y dejó una profunda huella en la profesión. Su figura estuvo estrechamente vinculada al análisis de la actualidad institucional y al relato de los años decisivos que marcaron el paso de la dictadura a la democracia.

Compañeros de profesión y representantes del ámbito político han destacado su contribución al periodismo español y su papel como testigo privilegiado de una etapa fundamental en la historia reciente del país.