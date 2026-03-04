Estados Unidos reabre el debate sobre la privacidad genética y los riesgos para los asegurados

El aumento de las pruebas genéticas, tanto clínicas como comerciales, ha reactivado en Estados Unidos el debate sobre cómo se protege la información genética de los ciudadanos, especialmente en relación con el sector asegurador. Estos test permiten detectar predisposiciones a enfermedades, lo que plantea dudas sobre si esa información podría influir en el acceso o las condiciones de algunos seguros.

Aunque la legislación federal contempla ciertas salvaguardas, el crecimiento del mercado de análisis genéticos y la expansión de bases de datos con ADN han generado inquietud sobre el destino final de esos datos y su posible uso en ámbitos como los seguros de vida o de dependencia.

Protección legal y límites actuales

En Estados Unidos existe la Ley de No Discriminación por Información Genética (GINA), aprobada en 2008, que prohíbe a aseguradoras de salud y empleadores utilizar información genética para tomar decisiones sobre cobertura o contratación. Sin embargo, la norma se limita principalmente al ámbito sanitario, lo que ha llevado a varios estados a aprobar leyes adicionales para evitar que estos datos se utilicen de forma discriminatoria en otros tipos de seguros, como los de vida o discapacidad.

Pese a estas iniciativas, especialistas advierten de que la eficacia real de las políticas actuales todavía es incierta, ya que la tecnología genética evoluciona rápidamente y plantea nuevos desafíos regulatorios.

Recomendaciones para futuras leyes

Expertos en derecho de la Universidad de Iowa han planteado que los legisladores revisen y refuercen la normativa sobre privacidad genética. En un análisis publicado en la revista Science, recomiendan tener en cuenta varios factores clave a la hora de diseñar leyes que eviten la discriminación genética y protejan a los asegurados.

Entre las cuestiones señaladas destacan la necesidad de definir mejor el uso permitido de la información genética, establecer límites claros para las aseguradoras y garantizar que los ciudadanos mantengan el control sobre sus datos biológicos en un contexto donde la genética tiene cada vez más peso en la medicina y en la investigación.