España ha rechazado 219 licencias de comercio de material de defensa con Israel desde octubre de 2023

4 Mar 2026

España ha denegado un total de 219 licencias de exportación e importación de material de defensa con destino o procedencia de Israel desde octubre de 2023. La medida forma parte de la política de control del comercio de armamento aplicada por el Gobierno en el contexto del conflicto en Oriente Próximo y de las evaluaciones sobre el uso final de este tipo de equipamiento.

Las autorizaciones para la venta o compra de material de defensa deben pasar por un proceso de análisis que tiene en cuenta factores como la situación internacional, el respeto al derecho humanitario y los compromisos internacionales en materia de control de armamento.

Supervisión del comercio de armas

El sistema español de control de exportaciones establece que cada operación debe evaluarse de forma individual antes de conceder o rechazar la licencia correspondiente. En este marco, las autoridades examinan si la transferencia podría contribuir a tensiones o conflictos o vulnerar acuerdos internacionales.

El rechazo de estas licencias refleja el funcionamiento de los mecanismos de supervisión del comercio de material de defensa, que buscan garantizar que estas operaciones se ajusten a la normativa nacional y a los compromisos internacionales asumidos por España.