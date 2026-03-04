‘El sueño de una noche de verano’ regresa al Teatro Real dos décadas después

La ópera ‘El sueño de una noche de verano’ vuelve al Teatro Real tras más de 20 años sin representarse en este escenario, con una nueva producción dirigida por la reconocida directora británica Deborah Warner. La obra, basada en el texto de William Shakespeare y con música de Benjamin Britten, recupera así su lugar en la programación del coliseo madrileño con una propuesta escénica renovada.

La dirección musical correrá a cargo de Ivor Bolton, actual director musical del Teatro Real, que estará al frente de la orquesta en una interpretación que busca resaltar la atmósfera mágica y poética de esta ópera.

Una de las obras más singulares de Britten

Estrenada en 1960, ‘El sueño de una noche de verano’ es una de las composiciones más reconocidas de Benjamin Britten, caracterizada por su delicado equilibrio entre música, teatro y fantasía. La producción promete combinar la fuerza del texto shakespeariano con una puesta en escena contemporánea, ofreciendo al público una nueva lectura de esta historia de amores cruzados, sueños y enredos en un bosque encantado.