Cinco fallecidos y un desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en una playa de Santander

4 Mar 2026 por Redacción Irispress

Al menos cinco personas han muerto y otra permanece desaparecida después de que se rompiera la pasarela de acceso a una playa en Santander, provocando la caída de varias personas. El suceso movilizó de inmediato a los servicios de emergencia, que desplegaron un amplio dispositivo de rescate en la zona.

Equipos de bomberos, sanitarios, Policía y efectivos de salvamento marítimo han participado en las labores de búsqueda y atención a las víctimas. Algunas personas que se encontraban en la estructura en el momento del colapso pudieron ser rescatadas, mientras continúan los trabajos para localizar al desaparecido.

Investigación sobre las causas del colapso

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe de la pasarela y determinar si existían fallos estructurales o circunstancias que hayan podido contribuir al accidente. Mientras tanto, la zona ha sido acordonada por motivos de seguridad, y el Ayuntamiento ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.