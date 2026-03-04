Decenas de muertos y heridos tras nuevos ataques en el sur y el este de Líbano

4 Mar 2026 por Redacción Irispress

Los ataques lanzados por Israel contra distintas áreas del sur y el este de Líbano han provocado decenas de muertos y heridos, según informaciones procedentes de las autoridades locales y servicios de emergencia. Los bombardeos se han registrado en varias localidades y han causado daños en infraestructuras y viviendas.

Equipos de rescate y personal sanitario continúan trabajando en las zonas afectadas para atender a los heridos y evaluar el alcance de los daños. Las cifras de víctimas podrían variar a medida que avancen las labores de búsqueda y se recopile información más precisa sobre el impacto de los ataques.

Escalada de tensión en la región

La ofensiva se produce en un contexto de creciente tensión en la frontera entre Israel y Líbano, donde en los últimos meses se han intensificado los intercambios de fuego. La comunidad internacional ha reiterado sus llamamientos a la contención y a la desescalada, ante el temor de que el conflicto se amplíe y tenga consecuencias aún más graves para la estabilidad regional.