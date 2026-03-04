ARCOmadrid abre sus puertas entre críticas del sector por la fiscalidad del arte

4 Mar 2026 por Redacción Irispress

La feria internacional ARCOmadrid se inaugura este miércoles en IFEMA en un ambiente marcado por protestas del sector artístico contra el IVA cultural. Galeristas y profesionales del arte reclaman una reforma fiscal que, según sostienen, sitúe al mercado español en condiciones similares a las de otros países europeos. “No pedimos privilegios, pedimos igualdad”, han señalado representantes del sector al denunciar que la actual carga impositiva resta competitividad a las galerías y dificulta las ventas.

Las protestas coinciden con la apertura de una de las citas más importantes del arte contemporáneo en España, que reúne a galerías nacionales e internacionales, coleccionistas y profesionales del sector durante varios días de actividad expositiva y comercial.

Impacto en el mercado del arte

Los organizadores y participantes subrayan que el debate sobre el IVA aplicado a las obras de arte afecta directamente al desarrollo del mercado cultural y a la capacidad de las galerías españolas para competir con otros países europeos donde la fiscalidad es más favorable. En este contexto, ARCOmadrid se convierte también en un espacio de reivindicación del sector, que pide medidas para fortalecer la industria cultural y mejorar su proyección internacional.