Los Goya convierten su 40ª edición en un alegato contra la violencia y los conflictos armados

2 Mar 2026 por Redacción Irispress

La 40ª edición de los Premios Goya estuvo marcada por un fuerte tono reivindicativo, con numerosas intervenciones que denunciaron la violencia y las consecuencias humanitarias de conflictos como los de Gaza, Irán o Ucrania. A lo largo de la gala, profesionales del cine aprovecharon la visibilidad del evento para lanzar mensajes en favor de la paz, los derechos humanos y la protección de la población civil.

Las referencias a la guerra y a la represión se sucedieron tanto en los discursos de agradecimiento como en algunos momentos del guion de la ceremonia, reflejando la sensibilidad del sector cultural ante la situación internacional. El cine volvió a presentarse como un espacio de expresión comprometida y de conexión con la realidad social y política.

El cine como altavoz social

La Academia y los participantes defendieron el papel del cine como herramienta de conciencia y denuncia, subrayando que la cultura no puede permanecer ajena a los grandes conflictos del mundo. En una edición especialmente simbólica por su aniversario, los Goya reforzaron su dimensión pública y social, combinando la celebración del cine español con un llamamiento colectivo contra la violencia y la guerra.