‘Los Domingos’ lidera los Goya en una noche muy repartida con el impulso de ‘Sirat’

2 Mar 2026 por Redacción Irispress

La película ‘Los Domingos’ se ha alzado como la gran vencedora de los Premios Goya al conseguir los galardones a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original, consolidándose como el título más reconocido de la noche en las categorías principales. El filme fue uno de los más aplaudidos tanto por la crítica como por la Academia, que destacó su solidez narrativa y su propuesta artística.

La obtención de estos premios refuerza la posición de ‘Los Domingos’ como una de las producciones más destacadas del cine español reciente, en una edición especialmente significativa por el aniversario de los galardones.

‘Sirat’, la más premiada en número de estatuillas

Pese al dominio de ‘Los Domingos’ en los principales reconocimientos, ‘Sirat’ fue la película que más ‘cabezones’ acumuló, con un total de seis premios, principalmente en categorías técnicas y artísticas. Este reparto del palmarés refleja la diversidad de estilos y propuestas presentes en la gala, que volvió a mostrar un cine español plural y competitivo.

La noche confirmó así un equilibrio entre el reconocimiento creativo y el técnico, con varios títulos compartiendo protagonismo y evidenciando la buena salud del sector audiovisual.