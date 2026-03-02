La escalada bélica eleva a más de 550 los fallecidos en Irán

2 Mar 2026 por Redacción Irispress

El número de personas muertas en Irán como consecuencia de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel ha superado ya las 550 víctimas, según fuentes oficiales y organizaciones sobre el terreno. El balance continúa siendo provisional y podría aumentar a medida que avanzan las labores de rescate y verificación en las zonas más afectadas por los ataques.

Las acciones militares han golpeado infraestructuras estratégicas y áreas urbanas, provocando también cientos de heridos y desplazamientos de población. Las autoridades iraníes denuncian un impacto severo sobre la población civil, mientras mantienen activados los servicios de emergencia en varias regiones del país.

Preocupación internacional y riesgo de expansión

El aumento de víctimas ha intensificado la preocupación de la comunidad internacional, con llamamientos a la contención y a un alto el fuego inmediato. Organismos humanitarios alertan del deterioro de la situación y de las dificultades para atender a los heridos. Analistas advierten de que la continuidad de la ofensiva podría agravar la crisis regional y desencadenar una escalada con consecuencias imprevisibles más allá de las fronteras iraníes.