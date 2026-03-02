Kuwait informa de accidentes de aeronaves militares extranjeras en su territorio

Las autoridades de Kuwait han confirmado que varios aviones militares de Estados Unidos se han estrellado en su territorio, según un comunicado oficial. Por el momento, no se han facilitado detalles precisos sobre el número exacto de aeronaves afectadas ni sobre las circunstancias en las que se produjeron los accidentes.

El Gobierno kuwaití ha indicado que los servicios de emergencia y seguridad actuaron de inmediato en las zonas afectadas y que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas de los siniestros, en coordinación con las autoridades militares correspondientes.

Investigación y cooperación bilateral

Desde Kuwait se subraya que los hechos se producen en el marco de la presencia militar estadounidense en el país, ligada a acuerdos de cooperación en materia de defensa. Las autoridades han evitado pronunciarse sobre posibles víctimas o daños adicionales, a la espera de que concluyan las pesquisas, mientras se mantiene un contacto permanente entre ambos gobiernos para gestionar la situación y ofrecer información actualizada.