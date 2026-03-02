Hallan muerto a un lince ibérico en una cuneta de San Fernando de Henares

2 Mar 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades han localizado el cadáver de un lince ibérico en una cuneta del municipio de San Fernando de Henares (Madrid), un hallazgo que ha activado los protocolos habituales de conservación de fauna protegida. El ejemplar ha sido trasladado para su análisis forense, con el fin de determinar las causas exactas de la muerte.

Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, desde un atropello hasta otras posibles circunstancias, y serán los informes veterinarios los que aclaren si existen indicios de delito ambiental. El lince ibérico es una especie catalogada como vulnerable y cuenta con planes específicos de protección y seguimiento.

Preocupación por la seguridad de la especie

El suceso ha generado preocupación entre organizaciones conservacionistas, que recuerdan la importancia de extremar las medidas de seguridad en zonas próximas a infraestructuras viarias y corredores ecológicos. Aunque la población de lince ibérico ha experimentado una recuperación notable en los últimos años, los expertos advierten de que las muertes no naturales siguen siendo una amenaza para la consolidación de la especie en nuevos territorios.