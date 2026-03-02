El Gobierno propone endurecer los límites de velocidad penal para reforzar la seguridad vial

2 Mar 2026 por Redacción Irispress

El PSOE ha planteado una reforma para rebajar los umbrales de velocidad a partir de los cuales se comete delito en la conducción. La iniciativa propone que en vías urbanas el exceso penal pase de 60 a 50 km/h, y en carreteras convencionales de 80 a 70 km/h por encima del límite permitido. El objetivo, según el partido, es reducir la siniestralidad y adaptar la normativa a los criterios actuales de seguridad vial.

La propuesta se apoya en datos que vinculan la velocidad excesiva con un mayor riesgo de accidentes graves y mortales, especialmente en entornos urbanos y tramos secundarios. El PSOE sostiene que la medida reforzaría el carácter disuasorio del Código Penal frente a conductas especialmente peligrosas al volante.

Debate político y alcance de la medida

La iniciativa ha reabierto el debate parlamentario sobre el equilibrio entre sanción penal y administrativa, así como sobre su impacto real en la conducción cotidiana. Mientras defensores de la reforma subrayan la necesidad de endurecer las consecuencias para las infracciones más graves, otras voces piden evaluar con detalle su aplicación práctica y la coordinación con campañas de concienciación y control. De prosperar, el cambio implicaría una modificación del marco penal vigente en materia de tráfico.