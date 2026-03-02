El consumo televisivo se mantiene estable en febrero con casi cinco horas diarias por espectador

El consumo de televisión en febrero se situó en una media de 4 horas y 50 minutos por espectador al día, una cifra que se mantiene prácticamente idéntica a la registrada hace un año, según los datos de audiencia más recientes. La estabilidad confirma que, pese a los cambios en los hábitos digitales, la televisión lineal sigue ocupando un espacio relevante en el consumo audiovisual.

El dato incluye tanto el visionado en directo como el diferido y refleja un comportamiento sostenido, especialmente en determinados grupos de edad, donde la televisión continúa siendo el medio principal de información y entretenimiento.

Televisión tradicional y nuevos hábitos

Los analistas señalan que esta estabilidad convive con un crecimiento del consumo bajo demanda y en plataformas digitales, lo que diversifica el tiempo total dedicado a contenidos audiovisuales. Aun así, la televisión convencional mantiene su peso gracias a eventos informativos, programación en abierto y contenidos de actualidad, que siguen concentrando grandes audiencias en momentos clave.