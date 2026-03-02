Descenso térmico y regreso de las lluvias en buena parte de la Península

Las temperaturas bajarán este lunes y las lluvias volverán a la Península, especialmente en el tercio occidental, según las previsiones meteorológicas. El cambio de tiempo pondrá fin al episodio de estabilidad y valores suaves registrado en jornadas anteriores, con un descenso más acusado de las máximas en el interior y el oeste peninsular.

Las precipitaciones afectarán principalmente a Galicia, Extremadura, Castilla y León y el oeste de Andalucía, donde se esperan lluvias persistentes o localmente intensas, asociadas a la entrada de frentes atlánticos.

Evolución de la semana y precaución

Los meteorólogos señalan que este episodio podría extenderse durante varios días, con un ambiente más propio de la época y temperaturas cercanas o ligeramente por debajo de la media. Se recomienda seguir la evolución de los avisos meteorológicos y extremar la precaución en zonas donde las lluvias puedan provocar acumulaciones significativas o dificultar la circulación.