Derechos Sociales impulsa un estudio sobre vivienda y población gitana para orientar políticas públicas

2 Mar 2026 por Redacción Irispress

El Ministerio de Derechos Sociales ha encargado a la Fundación Secretariado Gitano la elaboración de un estudio específico sobre la situación de la vivienda de la población gitana en España, con el objetivo de contar con datos actualizados que permitan diseñar políticas públicas más eficaces. El trabajo analizará el acceso a la vivienda, las condiciones residenciales y los factores que perpetúan la exclusión en este ámbito.

El estudio abordará cuestiones como la segregación residencial, la infravivienda y la discriminación en el mercado del alquiler y la compra, así como el impacto de estas situaciones en la educación, el empleo y la salud. La fundación aportará su experiencia de décadas de trabajo con comunidades gitanas y su conocimiento del territorio.

Base para medidas de inclusión

Desde Derechos Sociales se subraya que la iniciativa busca mejorar la toma de decisiones y orientar programas de vivienda inclusiva y regeneración urbana. El informe servirá como base para medidas coordinadas con comunidades autónomas y entidades locales, en línea con las estrategias estatales de inclusión social y lucha contra la pobreza, con el fin de garantizar el derecho a una vivienda digna y avanzar en la igualdad real de oportunidades.