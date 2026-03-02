Abogados Cristianos reclama opciones sin carne los viernes de Cuaresma en colegios públicos

2 Mar 2026 por Redacción Irispress

La asociación Abogados Cristianos ha solicitado que los comedores de los colegios públicos ofrezcan menús sin carne los viernes de Cuaresma, al considerar que esta opción facilitaría el respeto a las convicciones religiosas de parte del alumnado y sus familias. La petición se ha dirigido a distintas administraciones educativas y se enmarca, según la entidad, en el derecho a la libertad religiosa.

La organización sostiene que la medida no implicaría la imposición de una práctica religiosa, sino la posibilidad de elegir una alternativa alimentaria, del mismo modo que ya existen adaptaciones por motivos de salud, alergias o razones culturales.

Debate sobre laicidad y servicios públicos

La iniciativa ha reabierto el debate sobre la presencia de criterios religiosos en la escuela pública y sobre hasta qué punto deben incorporarse en servicios comunes como el comedor escolar. Mientras Abogados Cristianos defiende que se trata de una adaptación razonable, otras voces subrayan la importancia de mantener la neutralidad confesional en el ámbito educativo y recuerdan que cualquier cambio debe respetar el carácter laico del sistema público.