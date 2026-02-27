No sabemos si la IA destruirá más empleos de los que crea, pero debemos prepararnos

27 Feb 2026 por Sergio Martínez

Impacto de la IA en el empleo y la desigualdad

La fundación “la Caixa”, a través de su Fundación La Caixa y su Observatorio Social, impulsa un estudio sobre cómo la inteligencia artificial y la automatización están transformando el mercado laboral en España. La investigación, liderada por Juan Gabriel Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, concluye que la digitalización aumenta la desigualdad salarial y tiene un impacto más profundo que la globalización o el nivel educativo.

La IA no afecta a todos por igual. Por primera vez, puede sustituir tareas rutinarias y creativas, incluso en empleos cualificados. Sin embargo, los perfiles con mayor formación tienden a complementar la tecnología, mejorando su productividad y salarios, mientras que los puestos de cualificación media y baja sufren sustitución y presión salarial.

El resultado es una clara polarización laboral: crecimiento en la parte alta y debilitamiento en la media y baja. Los jóvenes, pese a su familiaridad digital, no siempre cuentan con la experiencia profesional necesaria para aprovechar la IA.

El estudio también cuestiona el efecto goteo, ya que la digitalización genera ganadores y perdedores. Aunque la brecha salarial de género se reduce por el avance femenino en empleos cualificados y la caída de ocupaciones masculinizadas, persisten incertidumbres.

A futuro, el empleo dependerá de la capacidad de adaptación. Las ocupaciones físicas de baja cualificación no serán fácilmente sustituidas, pero podrían estancarse salarialmente. En las profesiones medias continuará la automatización, y en las altas habrá diferencias sectoriales.

El análisis propone reformas en el sistema educativo, fomentando formación transversal y continua. También plantea revisar incentivos fiscales y crear organismos que regulen el desarrollo ético e inclusivo de la IA, como sugieren economistas como Daron Acemoglu.

Empresas y tercer sector deben asumir un papel activo: las primeras adaptando talento y las segundas promoviendo concienciación social para que la tecnología sea más inclusiva.