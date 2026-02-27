Más de 150 estudiantes de la Universidad de Navarra participan en el programa de emprendimiento sostenible imaginPlanet Challenge

27 Feb 2026 por Sergio Martínez

Hackathon imaginPlanet Challenge en la Universidad de Navarra

Cerca de 150 estudiantes de la Universidad de Navarra participaron en el imaginPlanet Challenge mediante un hackathon celebrado el sábado. Distribuidos en 30 equipos multidisciplinares, desarrollaron proyectos emprendedores para combatir el cambio climático, transformando retos ambientales en soluciones con impacto real.

El proyecto ganador fue Bio-LOOP, del equipo Green Facts, formado por alumnas de la Facultad de Farmacia y Nutrición. La propuesta impulsa una economía circular que sustituye plásticos sanitarios de un solo uso por bioplásticos (PHA) y los convierte, tras su uso, en biogás y nutrientes reutilizables, evitando la incineración.

El jurado también reconoció finalistas como ATMOS (materiales que absorben microplásticos), Bio Gladiators (tratamientos farmacéuticos personalizados), Ecoshell (embalaje sostenible), The Internationals (app de primeros auxilios) y Sunsweed (robots para limpiar playas).

La jornada siguió la metodología Lombard, modelo de Silicon Valley, que guía fases de inspiración, ideación, prototipado y presentación. El proceso combinó creatividad, validación y estrategia, convirtiendo el hackathon en aprendizaje intensivo orientado a resultados.

El evento forma parte del imagin Planet Challenge, impulsado por imagin. Tras su victoria, Green Facts representará a la universidad en la final nacional y podría viajar a Silicon Valley con mentores internacionales. La iniciativa refuerza el emprendimiento sostenible y el talento universitario.

La sexta edición del programa está dirigida a jóvenes desde 16 años de universidades y FP interesados en crear soluciones frente al cambio climático.

imagin, el neobanco líder entre los jóvenes

imagin, impulsado por CaixaBank, es el neobanco líder juvenil en España. Ofrece servicios digitales, financieros y no financieros adaptados a menores de 35 años.

Cuenta con una oferta bancaria completa: cuentas, pagos y tarjetas sin comisiones, además de hipotecas, préstamos, fondos y bróker, todo con operativa mobile only desde 2016.

La plataforma conecta con las inquietudes sociales y ambientales de su comunidad mediante imaginPlanet, promoviendo acciones sobre ecosistemas marinos, educación financiera y emprendimiento sostenible.