Las lluvias marcan el inicio de año más húmedo en casi tres décadas

27 Feb 2026 por Redacción Irispress

España ha acumulado 234 litros por metro cuadrado de lluvia entre el 1 de enero y el 25 de febrero, lo que convierte a este periodo en el comienzo de año más lluvioso desde 1996, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las precipitaciones registradas superan ampliamente los valores habituales para estas fechas y confirman un invierno marcado por el paso continuo de frentes atlánticos y borrascas.

Las lluvias han sido especialmente intensas en amplias zonas del oeste y del norte peninsular, aunque también se han dejado notar en regiones que arrastraban déficit hídrico en años anteriores. Este comportamiento ha contribuido a una mejora generalizada de embalses y acuíferos.

Impacto positivo y cautela meteorológica

Desde el ámbito meteorológico se valora este inicio de año como muy beneficioso para las reservas de agua, la agricultura y la reducción del riesgo de sequía a corto plazo. No obstante, los expertos recuerdan que la distribución de las precipitaciones sigue siendo desigual y advierten de la necesidad de mantener una gestión prudente del recurso, ya que la evolución del tiempo en los próximos meses será clave para consolidar esta tendencia excepcional.