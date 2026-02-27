Inclusión laboral: la Fundación ”la Caixa” promueve más de 39.000 contrataciones con Incorpora

27 Feb 2026 por Sergio Martínez

Incorpora: empleo inclusivo para personas vulnerables

El programa Incorpora, promovido por la Fundación «la Caixa», facilitó en 2025 un total de 39.307 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Este resultado ha sido posible gracias a la colaboración de 15.227 empresas, comprometidas con una contratación inclusiva.

Aunque el empleo en España mantiene cifras elevadas, persisten desigualdades estructurales. Factores como la edad, la falta de formación, el origen, la discapacidad o problemas de salud dificultan el acceso laboral de miles de personas.

Desde 2006, Incorpora trabaja para reducir estas brechas conectando el tejido empresarial con personas que necesitan nuevas oportunidades.

En 2025, el 53,27 % de las inserciones correspondió a mujeres, reforzando la lucha contra la brecha de género, en un contexto donde el desempleo femenino sigue siendo superior al masculino.

Un método que transforma vidas

El modelo se sustenta en una red de más de 400 entidades sociales y más de 1.000 técnicos especializados en orientación laboral. Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados, centrados en mejorar competencias, motivación y autonomía.

El acompañamiento integral no solo facilita el acceso al empleo, sino que fortalece la estabilidad personal y la autoestima, claves para lograr una inserción sostenible.

En línea con las necesidades del mercado

Incorpora actúa como puente entre empresas y talento en riesgo de exclusión. Las inserciones se concentran principalmente en el sector servicios, especialmente en hostelería, comercio, limpieza, atención sociosanitaria, transporte y logística, ámbitos que lideran el empleo en España.

Este ajuste a la demanda del mercado favorece oportunidades reales y refuerza el impacto social y económico del programa.

Acción social con impacto

La Fundación «la Caixa» desarrolla una acción social orientada a la igualdad de oportunidades y la cohesión social, con especial atención a infancia vulnerable, empleo y personas mayores.

A través de su Plan Estratégico 2025-2030, dotado con más de 4.000 millones de euros, la entidad impulsa una transformación social sostenida. En 2026 cuenta con un presupuesto récord de 710 millones de euros, destinando cerca del 60 % a programas de transformación social.