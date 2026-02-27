El Pontífice tomará la palabra en el Congreso durante su visita oficial a España

27 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Papa intervendrá el próximo 8 de junio en el Congreso de los Diputados, en el marco de la visita oficial que realizará a España. La comparecencia tendrá carácter institucional y se desarrollará ante representantes de los distintos grupos parlamentarios, como parte del programa previsto durante su estancia en el país.

Se espera que el discurso aborde cuestiones sociales y de alcance global, como la paz, la justicia social, la dignidad humana o los grandes retos contemporáneos, siguiendo la línea de anteriores intervenciones del Pontífice en parlamentos y foros internacionales.

Un acto de alto valor simbólico

La presencia del Papa en la sede de la soberanía nacional supone un acontecimiento poco frecuente y de notable carga simbólica, que refuerza el diálogo entre instituciones civiles y religiosas. En los próximos días se prevé que se concreten los detalles del acto y del resto de la agenda, una visita que ha despertado expectación tanto política como social.