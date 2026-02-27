El Congreso da luz verde a medidas contra la violencia machista en la universidad

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa impulsada por el PSOE para reforzar la prevención y actuación frente a la violencia machista en el ámbito universitario, una propuesta que ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos y el voto en contra de Vox. El texto plantea avanzar en protocolos comunes y en herramientas de detección y acompañamiento a las víctimas.

La iniciativa insta a las administraciones y a las universidades a mejorar los mecanismos de denuncia, reforzar la formación del personal docente y administrativo y garantizar entornos seguros para el alumnado. También se subraya la necesidad de coordinar estas medidas con los servicios especializados y las unidades de igualdad de los campus.

Debate político y próximos pasos

Durante el debate, los grupos favorables defendieron la urgencia de actuar ante una problemática que, según señalan, sigue infra denunciada en el entorno universitario. Vox, por su parte, rechazó la propuesta al considerar que introduce un enfoque ideológico. Con la aprobación de la iniciativa, el Congreso abre la puerta a desarrollos normativos y acciones concretas que deberán concretarse en colaboración con las comunidades autónomas y las propias universidades.