El Cermi publica la primera historia del movimiento social de la discapacidad en España

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha publicado la primera historia del movimiento social de la discapacidad en España, una obra que recoge de forma sistemática el origen, la evolución y los principales hitos de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. El trabajo traza un recorrido desde los primeros movimientos asociativos hasta la consolidación de un marco legal y social más inclusivo.

La publicación analiza el papel de las organizaciones, el contexto político y social de cada etapa y los avances logrados en ámbitos como la educación, el empleo, la accesibilidad o la participación social. Se trata de un ejercicio de memoria colectiva que pone en valor el esfuerzo sostenido de miles de personas y entidades a lo largo de varias décadas.

Memoria, reconocimiento y retos futuros

Desde el Cermi destacan que esta obra no solo busca preservar la memoria del movimiento, sino también reconocer el activismo y el compromiso que han permitido importantes conquistas en materia de derechos. Al mismo tiempo, el libro señala los retos aún pendientes, como la igualdad efectiva, la vida independiente o la plena inclusión, subrayando la importancia de conocer el pasado para seguir avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva.