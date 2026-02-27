Detenido un hombre tras irrumpir en un taller y agredir a un trabajador en La Soledat

La Policía ha detenido a un hombre acusado de entrar en un taller del barrio de La Soledat y agredir a otro varón sin motivo aparente. Los hechos ocurrieron cuando el presunto agresor accedió al establecimiento y atacó a la víctima de forma repentina, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

Según fuentes policiales, varios testigos alertaron a los servicios de emergencia tras presenciar la agresión. Los agentes se desplazaron al lugar y lograron localizar y arrestar al sospechoso poco después.

Investigación y actuación policial

El detenido ha sido puesto a disposición judicial mientras se investigan las circunstancias y motivaciones del ataque. Desde las fuerzas de seguridad se subraya la rápida intervención para evitar males mayores y se recuerda la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier episodio de violencia.