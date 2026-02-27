CaixaBank exhibe su compromiso con el talento tecnológico y el ecosistema emprendedor en el MWC, 4YFN y Talent Arena

27 Feb 2026 por Sergio Martínez

Innovación y talento digital en el MWC

CaixaBank refuerza su apuesta por la innovación, el emprendimiento y el talento digital en el Mobile World Congress, 4YFN y Talent Arena, celebrados en Barcelona. La entidad amplía su presencia con actividades, ponencias y experiencias alineadas con su estrategia tecnológica.

Como patrono de la Fundación Mobile World Capital, participa por segundo año en su stand con una propuesta centrada en la Inteligencia Artificial agéntica y su aplicación en la relación con clientes.

Durante la sesión “De la promesa al impacto”, el banco presenta agentes basados en IA generativa que acompañan al cliente en la contratación digital desde la app. Además, ofrece una experiencia inmersiva donde los visitantes simulan la compra de un vehículo a través de Facilitea Coches, recibiendo recomendaciones personalizadas procesadas en la nube en tiempo real.

Talent Arena: usabilidad, test en vivo y tecnología inmersiva

Como patrocinador principal de Talent Arena, CaixaBank cuenta con un espacio propio dedicado al diseño digital y la experiencia de usuario (UX).

imagin, el neobanco del grupo, protagoniza un entorno inmersivo con tests de usabilidad en directo. Los asistentes pueden observar cómo un usuario interactúa con la app mientras especialistas analizan comportamientos, detectan fricciones y optimizan la experiencia.

El espacio se divide en una zona abierta y una sala UX visible desde el exterior, mostrando de forma transparente el proceso de investigación y mejora digital.

Además, profesionales del grupo imparten workshops y conferencias sobre IA, ciberseguridad, cloud, liderazgo y tecnologías de futuro, incluyendo el taller “Crea tu propio Agente de IA”.

4YFN: impulso a la economía de la innovación

A través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas, CaixaBank participa como Innovation Main Sponsor en 4YFN.

El stand de DayOne funciona como punto de encuentro del ecosistema emprendedor, con contenidos centrados en crecimiento, transformación y talento. Se celebran conferencias, sesiones de networking y encuentros con expertos.

También acoge el DayOne Innovation Summit Catalunya, donde startups finalistas presentan sus proyectos y se entregan los Premios EmprendeXXI, reforzando el compromiso con la economía de la innovación.