Un estudio revela que Venus pierde calor a un ritmo mucho menor que la Tierra

Venus pierde mucho menos calor interno que la Tierra, según los resultados de investigaciones recientes sobre la dinámica térmica del planeta. Este comportamiento ayuda a explicar por qué Venus, a pesar de tener un tamaño y composición similares a los de la Tierra, ha seguido una evolución geológica y climática muy diferente.

Los científicos señalan que la pérdida de calor es un factor clave en procesos como la actividad volcánica, la tectónica y la renovación de la superficie. En el caso de Venus, el menor escape de calor estaría relacionado con la ausencia de tectónica de placas activa, lo que limita la liberación progresiva de energía desde el interior del planeta.

Implicaciones para la ciencia planetaria

Este hallazgo refuerza la idea de que Venus funciona como un sistema geológico distinto, en el que el calor se acumula durante largos periodos y se libera de forma puntual mediante grandes episodios volcánicos. Comprender estas diferencias no solo permite conocer mejor la historia de Venus, sino que también aporta información valiosa para el estudio de planetas rocosos similares a la Tierra, tanto dentro como fuera del sistema solar.