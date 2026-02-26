Sonsoles Ónega presenta ‘Llevará tu nombre’ y reivindica la literatura para todos los públicos

26 Feb 2026 por Redacción Irispress

La periodista y escritora Sonsoles Ónega ha publicado su nuevo libro, ‘Llevará tu nombre’, una obra con la que continúa explorando la narrativa contemporánea desde una mirada personal y cercana. En la presentación, Ónega afirmó con ironía que su “gran objetivo en la vida es que Mercadona venda libros”, una frase con la que subrayó su deseo de democratizar el acceso a la lectura y acercarla a públicos más amplios.

La autora explicó que la novela profundiza en las relaciones humanas, la memoria y la identidad, con un estilo directo y emocional. Con este nuevo título, Ónega refuerza una trayectoria literaria que combina el éxito editorial con una clara vocación divulgativa.

Lectura como hábito cotidiano

Más allá del lanzamiento, la escritora defendió la necesidad de integrar los libros en la vida diaria, al mismo nivel que otros productos culturales de consumo habitual. En ese sentido, su comentario sobre Mercadona apunta a una reflexión más amplia sobre cómo y dónde se accede a la cultura, en un momento en el que el sector editorial busca nuevas fórmulas para conectar con los lectores.