La Seguridad Social amplía el listado de enfermedades que permiten jubilarse antes por discapacidad

La Seguridad Social ha incorporado 11 nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten adelantar la edad de jubilación hasta los 56 años en los casos de personas con discapacidad. La actualización amplía el marco de protección existente y reconoce el impacto que determinadas enfermedades tienen en la esperanza y calidad de vida laboral de quienes las padecen.

Con esta ampliación, las personas afectadas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al establecido por la normativa podrán acceder a la jubilación anticipada sin los coeficientes reductores habituales. El objetivo es adaptar el sistema a situaciones médicas que conllevan un desgaste prematuro y limitan la continuidad en el empleo.

Avance en derechos y protección social

Desde el ámbito social y asociativo se valora la medida como un avance significativo en derechos, al dar respuesta a reivindicaciones históricas de colectivos que reclamaban un mayor reconocimiento de enfermedades poco visibles. La Seguridad Social subraya que la incorporación de nuevas patologías se ha realizado tras informes técnicos y médicos, y no descarta futuras actualizaciones para seguir ajustando el sistema a la realidad de las personas con discapacidad.