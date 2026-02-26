Grupo Dia deja atrás las pérdidas y gana 129 millones en 2025 gracias al tirón del mercado español

26 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Grupo Dia ha cerrado 2025 con un beneficio neto de 129 millones de euros, recuperando así la senda positiva tras varios ejercicios marcados por pérdidas y procesos de reestructuración. La compañía atribuye este resultado al buen comportamiento del negocio en España, que se ha consolidado como el principal motor de crecimiento y rentabilidad del grupo.

El desempeño en el mercado español se ha visto favorecido por la mejora de las ventas comparables, una mayor eficiencia operativa y el reposicionamiento del modelo comercial, centrado en precios competitivos y una oferta adaptada al consumo cotidiano. Estas mejoras han compensado la evolución más moderada en otros mercados.

España como eje de la recuperación

La dirección del grupo destaca que España ha sido determinante para la recuperación financiera, gracias al aumento de la fidelidad de los clientes y al control de costes. De cara a los próximos ejercicios, Dia prevé consolidar esta tendencia positiva, reforzando su estrategia comercial y avanzando en la estabilidad del negocio tras culminar una de las etapas más complejas de su historia reciente.