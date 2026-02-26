Washington advierte de una posible respuesta tras la muerte de cuatro tripulantes cerca de Cuba

Estados Unidos ha asegurado que actuará “en consecuencia” tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense ocurrida en aguas próximas a Cuba, según han indicado fuentes oficiales. Las autoridades norteamericanas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar posibles responsabilidades.

Por el momento, no se han ofrecido detalles concluyentes sobre cómo se produjeron las muertes ni sobre la naturaleza exacta del incidente, aunque Washington ha subrayado la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de contar con información completa y verificable.

Contexto diplomático delicado

El suceso se produce en un contexto de relaciones tensas entre Estados Unidos y Cuba, lo que añade un componente diplomático a la investigación. Desde el Gobierno estadounidense se ha insistido en que cualquier actuación futura dependerá de los resultados de las pesquisas, mientras se mantiene el contacto con las autoridades correspondientes. La advertencia lanzada por Washington apunta a que no descarta medidas adicionales una vez se aclaren los hechos.