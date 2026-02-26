El Papa participará en una sesión en el Congreso durante su visita oficial a España

El Papa intervendrá el próximo 8 de junio en el Congreso de los Diputados, en el marco de la visita oficial que realizará a España. La comparecencia tendrá carácter institucional y se enmarca dentro de la agenda de actos previstos durante su estancia en el país.

La intervención está concebida como un mensaje dirigido a los representantes políticos y a la sociedad en su conjunto, en el que se espera que aborde cuestiones sociales, éticas y de alcance global, en línea con otros discursos pronunciados por el Pontífice en parlamentos y foros internacionales.

Un acto de alto valor simbólico

La presencia del Papa en el Congreso supone un acontecimiento de especial relevancia institucional, poco frecuente en la historia reciente. Desde las Cortes y desde la Iglesia se subraya el valor simbólico del acto, que busca reforzar el diálogo sobre los grandes retos contemporáneos desde una perspectiva humanista, en el contexto de una visita que ha generado una notable expectación.