El Ballet Nacional de España vuelve a Hong Kong

26 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Ballet Nacional de España (BNE) regresará a Hong Kong con un total de cinco funciones en las que presentará los espectáculos ‘La bella Otero’ e ‘Invocación’. La gira supone una nueva apuesta por la proyección internacional de la danza española, llevando al público asiático una muestra representativa de su riqueza estilística y escénica.

Las representaciones se celebrarán en uno de los principales teatros de la ciudad y combinarán piezas de marcado carácter narrativo con otras de lenguaje más simbólico y contemporáneo. El programa ha sido diseñado para ofrecer una visión amplia de la evolución de la danza española, desde sus raíces hasta sus formas más actuales.

Difusión cultural y prestigio internacional

Desde el BNE destacan que esta visita refuerza el papel de la compañía como embajadora cultural, consolidando su presencia en circuitos internacionales de primer nivel. La elección de ‘La bella Otero’ e ‘Invocación’ responde al objetivo de mostrar tanto el patrimonio coreográfico como la capacidad de renovación artística de la formación, en un contexto de creciente interés global por la danza española.