El ámbito educativo reclama más formación docente frente a la crisis climática y la desinformación

Diversas organizaciones educativas han reclamado reforzar la formación del profesorado para que pueda abordar en las aulas desafíos actuales como la emergencia climática o la proliferación de fake news. Las entidades consideran que estos fenómenos tienen un impacto directo en la sociedad y en el alumnado, por lo que deben tratarse desde una perspectiva pedagógica rigurosa y adaptada a cada etapa educativa.

Según señalan, muchos docentes carecen de herramientas específicas para trabajar estos contenidos de forma transversal, crítica y basada en evidencias. Por ello, proponen integrar estos temas tanto en la formación inicial como en la formación continua del profesorado, evitando que dependan únicamente de iniciativas individuales o puntuales.

Educación crítica y ciudadanía informada

Las organizaciones subrayan que preparar al profesorado en estos ámbitos es clave para fomentar una ciudadanía crítica, informada y comprometida, capaz de comprender los efectos del cambio climático y de identificar la desinformación en entornos digitales. A su juicio, el sistema educativo debe asumir un papel activo ante estos retos globales, dotando a los docentes de recursos didácticos y apoyo institucional para responder a las preocupaciones reales del alumnado y de la sociedad.