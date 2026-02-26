EE. UU. descarta fijar un calendario electoral en Venezuela pero insiste en la necesidad de comicios legítimos

26 Feb 2026 por Redacción Irispress

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que Washington no establecerá un calendario “artificial” para unas elecciones en Venezuela, aunque ha subrayado que las autoridades venezolanas deberán legitimar su Gobierno mediante comicios democráticos y justos. Rubio hizo estas declaraciones desde Saint Kitts y Nevis, donde participó en una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), y explicó que la celebración de elecciones depende en gran medida del contexto y de la situación política interna del país.

Rubio señaló que es “difícil celebrar elecciones” si muchos potenciales participantes han estado en prisión o en el extranjero, en referencia a la reciente situación política de Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la liberación de presos políticos. A pesar de ello, reconoció que acciones como la liberación de presos y el cierre de la prisión del Helicoide podrían contribuir a sentar bases para una sociedad civil más activa.

Apoyo condicionado a una transición democrática

El alto diplomático estadounidense ha enfatizado que, aunque Estados Unidos no impulsará un calendario fijo, el proceso electoral debe ser clave para dotar de legitimidad democrática al Gobierno venezolano. Esta postura se enmarca en un contexto internacional en el que Washington exige elecciones libres y justas como paso fundamental para la normalización política del país sudamericano.