Trump carga contra la inmigración con ataques verbales a la comunidad somalí en Minnesota

25 Feb 2026 por Redacción Irispress

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha calificado de “piratas” a miembros de la comunidad somalí de Minnesota durante un acto público, en el marco de un discurso contra la inmigración. Las palabras, pronunciadas en tono acusatorio, han generado una rápida reacción política y social por su carácter estigmatizante hacia una comunidad asentada desde hace décadas en el estado.

Trump utilizó el episodio para reforzar su narrativa de endurecimiento de las políticas migratorias, vinculando inmigración con inseguridad y desorden, una línea recurrente en sus intervenciones. Minnesota alberga una de las mayores comunidades somalíes del país, con fuerte presencia cívica y económica, especialmente en el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul.

Reacciones y condenas

Líderes locales, organizaciones civiles y representantes demócratas han condenado las declaraciones, acusándolas de fomentar el odio y la desinformación. Subrayan que la comunidad somalí ha contribuido de forma significativa al tejido social y económico del estado y alertan del impacto que este tipo de mensajes tiene en la convivencia y la seguridad. Mientras tanto, el entorno del exmandatario defiende sus palabras como una crítica a las políticas migratorias, no a un colectivo específico.